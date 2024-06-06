За три месяца мошенники украли у россиян 4 млрд руб.

За I квартал текущего года мошенники украли у граждан России 4 млрд руб.

Аферисты атаковали жертв 13 млн раз и пытались похитить 2 трлн руб., сообщил директор департамента информационной безопасности банка России Вадим Уваров. Как правило, жулики используют персонифицированные методы атак, т. е. проводят нападения, только имея доступ к персональным данным клиентов банков.

Уваров отметил: чтобы эффективно защищать своих пользователей от таких атак, участники ФинЦЕРТа ежедневно получают от ЦБ обновленные сведения. Сейчас к ФинЦЕРТу подключено более тысячи участников информационного обмена, сообщают "Ведомости".

Ранее стало известно, что 40% похищенных у россиян мошенниками денег направляются в ВСУ.