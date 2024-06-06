Путин заявил, что Украина пыталась атаковать газопроводы в Черном море

Россия отметила попытки Украины нанести удары по газопроводам "Турецкий поток" и "Голубой поток".

Как сообщил президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств, приходится охранять эти газовых маршрута по дну Черного моря, потому что Вооруженные силы Украины предпринимают попытки нанести по ним удар и разрушить их.

"Во всяком случае, корабли, которые их охраняют, подвергаются постоянным атакам", – заявил глава государства.

Как отметил российский лидер, 7-10 дней назад украинские беспилотные летательные аппараты пытались атаковать газоперекачивающую станцию, которая находится на берегу Черного моря, и из которой газ подается в Турцию. Два беспилотника были подавлены системой радиоэлектронной борьбы, упав рядом с данной станцией.

В сентябре 2023 года Путин во время пресс-конференции с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом уже говорил о постоянных попытках Киева атаковать инфраструктуру "Турецкого потока" и "Голубого потока" с помощью дронов. По его словам, беспилотные катера направляются на атаки газопроводов из украинских черноморских портов.

Также президент России на встрече с журналистами заявил, что нежелание ФРГ получать газ по оставшейся нитке "Северного потока" и его покупка по завышенной цене из-за океана нелогичны.