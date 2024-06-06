Смена мобильного оператора с сохранением номера может распространиться на всю РФ

Минцифры по рекомендации Федеральной антимонопольной службы готовится ввести процедуру межрегионального переноса сотового номера от одного мобильного оператора к другому между регионами.

В случае успеха инициативы у граждан появится возможность сохранить номер телефона, например, при переезде в другой регион РФ. Кроме того, ФАС поручила проработать сроки сокращения переноса номера с восьми до двух дней.

В компаниях считают, что новый механизм может привести к росту тарифов из-за необходимости их выравнивания. В антимонопольной службе с этим не согласны. Эксперты говорят, что операторы связи действительно понесут дополнительные издержки на доработку своих систем, но повысить цены им не даст ФАС.

Перенос номера от одного оператора связи к другому действует в РФ с 2013 года. Однако абоненты могут перенести номер только в пределах своего региона. В конце 2022 года оператор базы переноса номера - НИИ радио начал испытания, в ходе которых тестировалась возможность расширения переноса, сообщает "Коммерсант".