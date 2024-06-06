06 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

В Госдуме захотели заменить ЕГЭ на итоговую аттестацию

Единый государственный экзамен могут заменить на итоговую годовую аттестацию.

Соответствующий проект закона, который инициировали "Справедливая Россия" и КПРФ, 6 июня будет внесен в Госдуму. Как следует из пояснительной записки, содержание ЕГЭ оторвано от школьного курса и для подготовки к экзамену родителям школьников приходится нанимать репетиторов, что может негативно сказаться на финансовом состоянии семей. Также парламентарии указали на случаи, когда школьников унижают перед процедурой ЕГЭ и напомнили ситуацию в Воронеже, когда в одной из школ школьницам пришлось демонстрировать охранникам, не спрятали ли они шпаргалки в нижнем белье.

"По факту ЕГЭ привел к кризису, поскольку качество образования ухудшилось, а сфера коррупции сместилась на уровень олимпиад", — говорится в документе. Законодатели также напомнили, что изначально Единый государственный экзамен был введен в том числе и для того, чтобы бороться с коррупционными моментами в сфере образования. Первый зампред Комитета Думы по просвещению Яна Лантратова, которая также является одним из авторов инициативы, считает, что ЕГЭ не раскрывает творческий потенциал школьников.

"Если раньше на экзамене он мог показать преподавателю свои интеллектуальные способности или харизму, то сейчас он — просто цифра", - сказала она. Депутат отметила, что обучение в школе подчинено одной единственной задаче — сдать ЕГЭ, что превратилось в натаскивание на овладение навыком решения экзаменационных заданий, а не освоения учебной программы. Кроме того, за годы существования ЕГЭ произошел значительный рост рынка репетиторских услуг, сообщают "Известия".

Напомним, в начале июня родители учениц школы в Воронеже пожаловались, что их дочерей заставляли снимать бюстгальтеры перед ЕГЭ по русскому языку. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что после проверки информация о раздеваниях не подтвердилась, "все было сделано в соответствии с регламентом". Следственный комитет России сообщил, что начата доследственная проверка ситуации.

Теги: ЕГЭ, образование, законопроекты, Госдума


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