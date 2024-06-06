Тарпищев: Андреева должна попасть на Олимпиаду

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева после выхода в полуфинал "Ролан Гаррос" должна попасть в число участниц Олимпиады в Париже.

Как сообщил в эфире "Матч ТВ" президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, спортсменка после этой победы должна стать четвертой в рейтинге, "это значит, что она попадает на Олимпиаду".

Андреева в четвертьфинале обыграла Арину Соболенко и в live-версии рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA) поднялась на 23-е место, став четвертой ракеткой России.

Окончательное решение о допуске российских спортсменов примет МОК после проверки специальной комиссии на соответствие критериям нейтрального статуса.