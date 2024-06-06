Путин заявил, что США будут терпеть Зеленского еще год

Американские власти будут терпеть президента Украины Владимира Зеленского еще год.

Как сообщил президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями мировых информационных агентств, администрация США добивается от Киева снижения мобилизационного возраста до 18 лет, после чего Зеленского освободят от должности главы государства.

"Это непростая история – закон надо принять, совершить определенные шаги. Сейчас июнь 2024 г., чтобы все это сделать, мне кажется, нужен год. До весны, как минимум до начала следующего года его будут терпеть", – указал Путин.

Москва рассматривает Владимира Зеленского как главаря киевского режима, легитимность которого оспаривается на Украине, заявили ранее в Министерстве иностранных дел России.