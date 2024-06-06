Стало известно о росте доходов России от нефти в мае на 50%

Доходы России от нефти по итогам мая увеличились почти на 50%.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты, основанные на данных Минфина России, налоги, связанные с нефтью, в мае выросли до 632,5 млрд руб., а суммарная выручка от нефти и газа увеличилась на 39%, и составила 793,7 млрд руб. Динамика может быть связана с ростом цен на российскую нефть марки Urals и с тем, что РФ адаптировалась к санкциям благодаря продаже нефти на азиатские рынки и использованию теневого флота.

В апреле Bloomberg писал, что нефть Urals стоит около $75 за баррель при отгрузке из портов Балтийского и Черного морей, что на $15 больше, чем предельная цена в $60, установленная странами G7.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о росте в 2023 году нефтегазовых доходов.