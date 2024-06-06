"Газпром" переживет: Путин назвал нелогичным нежелание ФРГ получать газ по "Северному потоку"

Нежелание ФРГ получать газ по оставшейся нитке "Северного потока" и его покупка по завышенной цене из-за океана нелогичны.

Как сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главами мировых информагентств на полях ПМЭФ-2024, ФРГ не было слышно возмущений по поводу подрыва "Северных потоков".

Глава государства также отметил, что прекращение энергетического сотрудничества между Берлином и Москвой имеет печальный результат, указав, что "Газпром" переживет отказ Германии от поставок газа по оставшейся трубе "Северного потока".

Напомним, "Газпром" впервые с 1999 года закончил год с чистым убытком в 629,1 млрд руб. Годом ранее компания показала прибыль в 1,23 трлн руб. (отчетность по МФО).