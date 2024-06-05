Путин: Потери РФ в конфликте в разы меньше, чем потери Украины

Потери России в ходе специальной военной операции в разы меньше, чем потери Украины, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ-2024.

По словам главы государства, в плену на Украине находятся 1348 российских солдат и офицеров, в России - 6465 украинских. Соотношение безвозвратных потерь России и Украины также примерно один к пяти, добавил Путин.

Также президент заявил, что по подсчетам в месяц украинская армия теряет 50 тысяч человек, это безвозвратные и санитарные потери.

Говоря о числе российских потерь в ходе СВО, Путин отметил, что если об этом говорят, то как правило "извращают" цифры.