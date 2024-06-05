Более 910 астраханцев получили помощь в решении вопросов в ходе общерегионального дня приема граждан

По поручению губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина 5 июня состоялся общерегиональный день приема граждан. Ежегодное мероприятие проходит в первую среду июня. Более 910 астраханцев получили помощь в решении вопросов на региональном, муниципальном и федеральном уровнях.

Личные приёмы граждан сегодня провели члены областного правительства, руководители исполнительных органов и главы муниципалитетов. Инициативу губернатора Астраханской области также поддержали руководители территориальных структур федеральных органов государственной власти и депутатский корпус областной и городской Думы.

В областной администрации личный прием заявителей провели специалисты управления по работе с обращениями граждан. Почти все проблемы были решены, а требующие детального изучения – направлены на рассмотрение в компетентные структуры.

Жители обращались по вопросам предоставления мер социальной поддержки семьям с детьми, родственникам участников СВО и иным льготным категориям граждан.

Также во время личного приёма астраханцы обсудили вопросы оказания медицинской помощи, предоставления льготных лекарственных препаратов, пенсионного обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства общественных территорий, ремонта автомобильных дорог и многое другое.