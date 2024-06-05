МИД Франции: Заявления посольства РФ об инструкторах будут иметь последствия

МИД Франции пригрозило последствиями посольству России в Париже из-за слов российских дипломатов о том, что французские военные инструкторы, отправленные на Украину, будут законной целью для Вооруженных сил РФ.

По словам заместителя официального представителя ведомства Кристофа Лемуана, это "возмутительные заявления". Он добавил, что обсуждается возможность вызова российского посла в МИД. Его комментарий приводит агентство France-Presse.

Ранее издание Washington Post сообщило, что президент РФ Владимир Путин в ответ на решение президента Франции Эммануэля Макрона об отправке на Украину военных инструкторов якобы может приказать нанести по ним удар. В Кремле заявляли, что у любых иностранных инструкторов, ведущих подготовку украинских военных, нет иммунитета от ударов.