Суд заочно арестовал уральского журналиста Колезева*

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал уральского журналиста Дмитрия Колезева* по делу о распространении фейков о российской армии.

"Удовлетворено ходатайство о мере пресечения в виде заключения под стражу Колезева* Д.Е.", - сказали РИА Новости в суде.

Напомним, уголовное дело в отношении покинувшего Россию журналиста было возбуждено еще в 2022 году за его пост в социальных сетях. В ноябре того же года Колезева* признали иностранным агентом.

В июне 2021 года Дмитрий Колезев* стал главредом Republic** . В марте 2022 года он уехал из России, а Роскомнадзор заблокировал сайт Republic**.

*Признан иностранным агентом на территории РФ

** Внесен Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента