Делегация "Талибана"* прибыла на ПМЭФ

Делегация движения "Талибан" прибыла на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Целью своего визита талибы* назвали развитие экономических отношений с Россией и другими странами.

"Мы здесь по экономическим вопросам. Это экономический форум, и мы хотим повысить уровень экономических отношений с Россией и другими странами региона", - сообщил ТАСС один из представителей делегации.

Ранее в МИД РФ опровергли сообщения о том, что талибы* не рискнули ехать на ПМЭФ.

В конце мая президент России Владимир Путин, комментируя намерение российских властей снять с талибов* статус террористической организации, сказал: "Надо как-то выстраивать отношения с талибами*, они — действующая власть [в Афганистане]".

*Талибан, талибы – террористическая организация, запрещена в России