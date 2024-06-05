Цены на картофель с начала года выросли почти на 50%

Цены на картофель с начала текущего года выросли на 49,7%, следует из материалов Росстата.

При этом, по данным ведомства, за неделю с 28 мая по 3 июня рост цен на продукт замедлился - 6,86% против 9,9% неделей ранее.

Также выросли цены на яблоки - на 3,2%, морковь и столовую свеклу - на 2,7%. Репчатый лук подорожал на 2,6%.

Как ранее заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут, правительство будет рассматривать варианты поставок яблок из других стран, так как в этом сезоне их урожай снизили заморозки. Она добавила, что с ягодами также ожидаются сложности. Власти обещают сделать все возможное, чтобы цены не скакнули вверх.

Минсельхоз рассматривает возможность введения режима ЧС федерального масштаба из-за уровня ущерба, нанесенного заморозками. Такой статус позволит оперативно и в больших масштабах оказывать помощь фермерам с пересевом и компенсацией убытков.