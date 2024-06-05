05 Июня 2024
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Экономика Астраханская область
Фото: Накануне.RU

Обработки против саранчовых вредителей в Астраханской области начались своевременно

Сегодня на брифинге первый заместитель министра сельского хозяйства и рыбной промышленности Астраханской области Андрей Тимофеев рассказал о мероприятиях, проводимых в регионе по борьбе с саранчой.

Погодные условия осенне-зимнего периода способствовали раннему отрождению саранчи. Пока вредителей выявили на площади 5400 гектаров. Больше всего их в Лиманском и Камызякском районах.

В Астраханской области приняли все меры по организованной борьбе с вредителями. Противосаранчовые мероприятия проводят с участием специалистов регионального филиала Россельхозцентра, а также представителей местных властей, сообщает пресс-служба губернатора региона.

Ранее была достигнута договоренность с крупными инвесторами по содействию в борьбе с саранчовыми вредителями. С наступлением жаркой погоды обработки ведут с привлечением техники сельхозтоваропроизводителей в ранние утренние и вечерние часы, чтобы повысить эффективность воздействия разрешённых препаратов. Кроме этого, впервые сформирован мобильный отряд по уничтожению саранчи. Сейчас он действует на территории Лиманского района согласно заключенному договору между предпринимателем и администрацией муниципалитета.

На сегодняшний день специалисты районных сельхозуправлений, Россельхозцентра, фермеры и прочие землепользователи уже провели обработки на площади более 2000 гектаров.

картофельное поле, трактор, аграрии, сельское хозяйство(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

Как отметил Андрей Тимофеев, в настоящее время жителей региона информируют через местные СМИ о фитосанитарной обстановке на территории Астраханской области, принимаемых мерах по борьбе с саранчовыми вредителями. Всем заинтересованным предоставляют рекомендации о мерах борьбы с саранчой, предлагают помощь при проведении истребительных мероприятий (настройка опрыскивателей, расчет норм обработки, подготовка рабочих растворов, обеспечение необходимой техникой и оборудованием).

Лесной пожар(2024)|Фото: Накануне.RU

Андрей Тимофеев также сообщил, что обработки против саранчовых вредителей начались своевременно, что позволит локализовать очаги и не допустить ущерба сельскохозяйственному производству. В ближайшее время для борьбы с саранчой планируется привлечь малую авиацию.

Теги: саранча, борьба с вредителями, фитосанитарная обстановка в астраханской области


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