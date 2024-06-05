Сбер не стал ждать ЦБ: банк повысил ставки по ипотеке и потребкредитам

Сбербанк не стал дожидаться пятничного решения ЦБ по ключевой ставке и поднял свои проценты по ипотеке и потребительским кредитам.

Изменения объяснили "ростом доходности ОФЗ на фоне высокой ключевой ставки Банка России". Также в "Сбере" уточнили, что ставки по льготным программам с госучастием не изменятся.

Базовая ставка по ипотеке вырастет на 1,5%. Таким образом, минимальная ставка по ипотеке на новостройку, на вторичку и на строительство дома на "Домклик" составит 18,2%. Ставка по ипотеке на загородную недвижимость и землю составит от 18,5%, по ипотеке на гараж — от 18,7%, на коммерческую ипотеку — от 19,7% и на ипотеку без первоначального взноса — от 19%, передает Forbes.

Ставки на потребительские кредиты в Сбербанке теперь составят от 17,9% до 39,9%.

Ключевая ставка сейчас составляет 16%, ожидается, что 7 июня она или сохранится на текущем уровне, или будет повышена на фоне ситуации с не унимающейся инфляцией.