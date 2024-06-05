12 российских спутников связи покрывают 81% поверхности планеты

Хотя возможности российского ФГУП "Космическая связь" впечатляют – 12 космических аппаратов обеспечивают глобальное покрытие в 81,4% планеты, - компания занимает только 11-е место в мире в рейтинге спутниковых операторов. Все потому, что места в рейтинге присваиваются исходя из объема финансовых показателей, а тут российская компания пока не в лидерах, об этом сообщил гендиректор "Космической связи" Алексей Волин на круглом столе в Совете Федерации.

Он добавил, что в стране сейчас семь центров космической связи, которые планируется расширять и модернизировать. Спутниковую связь используют 3 тыс. населенных пунктов с общим населением 2 млн человек (в России). И хотя власти анонсируют приход широкополосного доступа в интернет во все населенные пункты с населением от 100 человек, остается еще несколько десятков тысяч населенных пунктов, где живет менее 100 человек (например, только населенных пунктов на 50-100 человек в стране 13 тыс.), там альтернативы спутниковой связи просто нет.