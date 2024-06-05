Борьба с киосками или стычка бизнесменов? На Посадскую в Екатеринбурге приехала полиция и спортивные парни в масках

В Екатеринбурге на Посадской, 24 собралась толпа людей и несколько единиц техники, в толпе замечены молодые люди спортивного телосложения в медицинских масках, много нерусских. На место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии.

Как рассказал Накануне.RU очевидец, переполох может быть связан с конфликтом "фруктовых" бизнесменов. Местные жители рассказывают, что большинство фруктовых киосков на Белореченской принадлежат одному индивидуальному предпринимателю, который, предположительно, выживает конкурентов.

"Кто новый открывается, быстро закрывается. Одни открылись, тот (ИП) свой киоск переставил так, что заблокировал им вход, они с другой стороны дверь сделали и каждый день цены меняют, чтобы было дешевле, чем у него", - рассказал очевидец.

По предположению очевидца, теперь предприниматель, по всей видимости, решил вывезти киоск конкурента: на площадку прибыл кран и машина для вывоза контейнера, а также несколько газелей. Собралась толпа, приехала полиция и "группа поддержки".

Затем на место приехали несколько тонированных иномарок, одна из них перекрыла подъезд к киоскам. Правоохранители пообщались с прибывшими. Спустя время техника уехала, однако на месте остались силовики и спортивные парни, но уже без масок.

Есть также предположение, что киоск был установлен без соблюдения норм и правил, установленных местными властями и попал под снос. Официальной версии произошедшего пока что нет.

Накануне.RU обратилось в пресс-службу областной Росгвардии, однако на момент публикации ответа не последовало. В городском УМВД сообщили, что в территориальный ОВД поступило сообщение о конфликте группы неизвестных. На место был направлен наряд ППСП для проверки поступивших сведений. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.