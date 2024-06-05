Борьба с киосками или стычка бизнесменов? На Посадскую в Екатеринбурге приехала полиция и спортивные парни в масках

05 Июня 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мертвый Пригожин победил живого Шойгу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Борьба с киосками или стычка бизнесменов? На Посадскую в Екатеринбурге приехала полиция и спортивные парни в масках

В Екатеринбурге на Посадской, 24 собралась толпа людей и несколько единиц техники, в толпе замечены молодые люди спортивного телосложения в медицинских масках, много нерусских. На место прибыли сотрудники полиции и Росгвардии.

Как рассказал Накануне.RU очевидец, переполох может быть связан с конфликтом "фруктовых" бизнесменов. Местные жители рассказывают, что большинство фруктовых киосков на Белореченской принадлежат одному индивидуальному предпринимателю, который, предположительно, выживает конкурентов.

Толпа на улице Посадская, 24 в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Толпа на улице Посадская, 24 в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

"Кто новый открывается, быстро закрывается. Одни открылись, тот (ИП) свой киоск переставил так, что заблокировал им вход, они с другой стороны дверь сделали и каждый день цены меняют, чтобы было дешевле, чем у него", - рассказал очевидец.

По предположению очевидца, теперь предприниматель, по всей видимости, решил вывезти киоск конкурента: на площадку прибыл кран и машина для вывоза контейнера, а также несколько газелей. Собралась толпа, приехала полиция и "группа поддержки".

Затем на место приехали несколько тонированных иномарок, одна из них перекрыла подъезд к киоскам. Правоохранители пообщались с прибывшими. Спустя время техника уехала, однако на месте остались силовики и спортивные парни, но уже без масок.

Толпа на улице Посадская, 24 в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Толпа на улице Посадская, 24 в Екатеринбурге(2024)|Фото: Накануне.RU

Есть также предположение, что киоск был установлен без соблюдения норм и правил, установленных местными властями и попал под снос. Официальной версии произошедшего пока что нет.

Накануне.RU обратилось в пресс-службу областной Росгвардии, однако на момент публикации ответа не последовало. В городском УМВД сообщили, что в территориальный ОВД поступило сообщение о конфликте группы неизвестных. На место был направлен наряд ППСП для проверки поступивших сведений. Полиция устанавливает обстоятельства инцидента.

Теги: Екатеринбург, Посадская, толпа, киоск, полиция


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети