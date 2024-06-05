Замена шести спутников "Экспресс" обойдется в 70 миллиардов рублей

В 2028-2030 годах планируется заменить шесть спутников "Экспресс" – это телекоммуникационная группировка, отвечающая за связь, сообщил директор департамента реализации инфраструктурных проектов Минцифры Руслан Хайруллин. По его словам, суммарная стоимость проекта по замене этой группы составляет около 70 млрд руб.

О необходимости кратного увеличения финансирования заявил заместитель генерального директора Роскосмоса по космическим комплексам и науке Александр Блошенко, выступая на круглом столе "Развитие спутниковой группировки в целях устранения цифрового неравенства в РФ" в Совете Федерации.

По словам Блошенко, у России сейчас "разношерстная группировка" спутников. "Мы не стали делать многофункциональные аппараты-"комбайны", которые служат сразу нескольким целям", - отметил Блошенко. Он рассказал о содержании проекта "Сфера", который часто сравнивают с британским OneWeb или американским Starlink. "Это пять группировок дистанционного зондирования земли и пять группировок связи (широкополосный интернет, правительственная связь, телевещание, голосовая связь)", - сообщил Блошенко.

Он назвал непростой историю с импортозамещением в этой отрасли, где также были введены санкции. Тем не менее, "тяжело, больно, "с кровью", были "практически полностью импортозамещены" системы, используемые для различных задач на СВО (связь, навигация и т.д.).