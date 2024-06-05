В Астраханской области области благодаря господдержке запустили производство сиропа из топинамбура

Астраханское предприятие благодаря господдержке запустило производство сиропа из топинамбура. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

В Камызякском районе более 25 лет ведет свою деятельность АО "Чаганское". Основное направление – прудовые хозяйства. Несколько лет назад предприятие начало выращивать достаточно редкую агрокультуру – топинамбур. Климатические особенности Астраханской области позволяют собирать до 40 тонн корнеплода с гектара, в то время как в других регионах это показатель едва достигает 25 тонн.

Освоив все особенности выращивания топинамбура, на предприятии приняли решение открыть полноценный завод по изготовлению сиропа. Реализовать идею помогла господдержка.

"Компания получила субсидию в размере 100 млн рублей Министерства промышленности и торговли РФ, а также воспользовалась льготными займами региональных Фондов развития промышленности и поддержки МСП. На сегодняшний день на заводе отлажены все процессы. Мощности предприятия позволяют производить 200 кг сиропа в час. Первая партия продукции уже готова и отправлена на реализацию", - сообщил Игорь Бабушкин.