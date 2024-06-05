В Госдуме назвали преждевременным прогноз Алаудинова о сроках окончания СВО

Депутат Госдумы Виктор Заварзин заявил, что Россия прилагает усилия для окончания СВО, но о конкретных сроках говорить пока рано. Так он прокомментировал высказывания замглавы Главного военно-политического управления Генштаба Апты Алаудинова.

"Прогнозы есть разные, потому что обстановка сложная и со стороны НАТО, и со стороны США", - сказал Заварзин "Ленте.ру".

Политик отметил, что согласно военным расчетам, Россия побеждает по всем направлениям, но подчеркнул, что говорить о точной дате завершения СВО еще рано.

Ранее командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов выразил мнение, что в 2024 году РФ добьется победы в ходе СВО на Украине. В феврале он заявил, что снижение поставок оружия и большие потери Вооруженных сил Украины в живой силе позволят завершить спецоперацию к сентябрю 2024 года.