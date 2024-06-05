05 Июня 2024
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Фото:Накануне.RU

Военного из Верхотурья отправят в колонию на 23 года за убийство сослуживцев

Уже бывший сержант, мобилизованный из Верхотурья Дмитрий Лобовиков приговорен к 23 годам колонии строгого режима за убийство сослуживцев. Решение вынесли присяжные во время заседания во Втором Западном окружном военном суде.

Напомним, трагедия произошла после празднования Старого Нового года. Тогда пьяный Лобовиков пытался отчитать подчиненных, а потом, чтобы проучить, бросил к ним в спальню гранату. При взрыве сдетонировали баллоны с горючим газом. Погибло семь бойцов, еще девять получили ранения и ожоги.

Как сообщает РБК со ссылкой на суд, помимо лишения свободы, Лобовикова также лишили воинского звания сержанта.

Напомним, что защита военного утверждала, якобы Лобовиков не хранил у себя гранату, а нашел в коридоре, где была произошла стычка военных. Подняв ее, осужденный увидел, что кольцо было расшатано и попросил одного из подчиненных закрепить его, на что получил отказ. И гранату он не кидал - пытался вынести на улицу, но внезапно потерял сознание.

Приведенные доводы не убедили присяжных и они признали сержанта виновным сразу по нескольким статьям: "Убийство двух или более лиц", "Покушение на убийство и убийство двух или более лиц, совершенных общеопасным способом из хулиганских побуждений", "Умышленное причинение вреда здоровью, легкого и средней тяжести", "Незаконное хранение взрывных устройств" и "Умышленное уничтожение имущества путем взрыва".

Теги: Верхотурье, сержант, граната, убийство, суд


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