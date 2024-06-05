05 Июня 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге обсудили проблемы при передаче застройщиками жилья дольщикам

В Екатеринбурге состоялась пресс-конференция, посвященная проблемам, возникающим при передаче застройщиками нового жилья дольщикам. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Атомстройкомплекс", участие в ней приняли девелоперы, представители специализированных компаний, оказывающих дольщикам услуги по профессиональной приемке объектов недвижимости, юристы и эксперты контролирующих госорганов.

Участники сошлись во мнении, что откорректированный ранее закон о долевом строительстве в ФЗ-214 эффективно работает в части защиты отрасли от появления обманутых дольщиков. Однако существующая нормативно-правовая база недостаточно четко регламентирует порядок выявления недостатков в построенном жилье и их устранение.

"По закону у дольщика есть право пригласить на приемку квартиры эксперта-профессионала. В рамках этих взаимоотношений составляется либо акт осмотра, в котором фиксируются существенные недостатки, либо акт приемки-передачи квартиры, где фиксируются незначительные недостатки, которые застройщик также обязан устранить. Все достаточно просто, но и на этом этапе возникают трудности", - рассказала первый заместитель директора департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области Лилия Карпухина.

В частности, дольщики сталкиваются с проблемами допуска независимых экспертов на осмотр квартир, а застройщики – с невозможностью оспорить результаты проводимых независимых экспертиз. По мнению участников рынка, основная проблема заключается в определении и обосновании существенности недостатков.

Жилой дом(2024)|Фото: Накануне.RU

"В законодательстве четко определено, что существенные недостатки – те, что мешают эксплуатации объекта, и дольщик не может проживать в объекте до их устранения. На практике мы сталкиваемся с тем, что независимые эксперты относят к существенным недостатки, которые таковыми не являются, а также пренебрегают при аргументации своих заключений ссылками на соответствующие СНиПы. С того момента, как в приемке квартир массово стали участвовать независимые эксперты, мы наблюдаем интересную статистику: в 65% случаев дольщики, выигравшие в суде и получившие денежную компенсацию от застройщика на устранение недостатков, оставляют эти средства нереализованными и не производят работы по восстановлению качества строительства. Хотелось бы, чтобы закон вменял ответственность не только застройщику устранять недостатки, но и дольщику, который сам доказал эту необходимость в суде", - считает участник комитета по строительству Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, руководитель направления по работе с сервисными компаниями девелопера "Атомстройкомплекс" Наталья Бочкарева.

Существующие в отрасли риски злоупотребления правом отметил и председатель правления Союза строительных компаний Урала и Сибири Александр Воробьев. По его мнению, нередко дольщики пользуются пятилетним сроком гарантии, чтобы взыскивать с застройщиков компенсации, выдавая за строительные недостатки банальный износ материалов.

"Постановление Правительства РФ №2380 от 29 декабря 2023 года возникло для решения этой проблемы – и хорошо, что практика его применения уже есть. Однако суды относятся к постановлениям как к временным документам – поэтому важно, чтобы изложенные в нем принципы стали частью закона ФЗ-214 и трактовались однозначно. Мы все, и дольщики, и застройщики, одинаково заинтересованы в том, чтобы возводимое в области жилье было качественным. Сегодня предприниматели приходят на конкурентный строительный рынок не для того, чтобы построить одно здание и потом исчезнуть – им важна хорошая репутация. Подавляющее большинство крупных застройщиков держат свои управляющие компании, которые после ввода осуществляют эксплуатацию построенного жилья, а значит, они заинтересованы в его качестве", - отметил Воробьев.

Теги: дольщики, застройщики, жилье, закон


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