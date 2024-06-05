Экс-сотрудник Пригожина Малькевич поддержит Беглова на выборах губернатора

Известный российский журналист, медиатехнолог Александр Малькевич начал активную избирательную компанию в депутаты Заксобрания Петербурга. Однако, как утверждают специалисты, скорее всего, в его задачу будет входить создание видимости политической конкуренции в преддверии губернаторских и муниципальных выборов в Северной столице.

Стоит напомнить, что ранее кандидат работал в медиа империи Евгения Пригожина. Но, по словам его бывших коллег, на своей должности он не добился видимых результатов и не подвинул ни один из вверенных ему проектов. По факту, все что умеет Малькевич, считают его бывшие коллеги, это грамотно «распиливать бюджеты».

В доказательство этому служит его работа на государственный телерадиоканал «Омск», где общественник стал фигурантом уголовного дела по факту мошенничества с бюджетными средствами. Однако тогда ему удалось избежать наказания, а вместо него на скамью подсудимых отправился его заместитель.

Таким образом, сомневаться в его истинных помыслах не приходится. И став депутатом петербургского ЗАКса, Малькевич, по всей вероятности, будет поддерживать кандидатура Александра Беглова. Как сообщают источники, за это он получит депутатский мандат в Заксобрании Петербурга и возможность распоряжаться бюджетами на рекламу губернатора.