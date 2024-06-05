На Ямале на коммерсанта возбудили уголовное дело за подкуп депутата

В Тазовском районе на коммерсанта возбудили уголовное дело по статье "Дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере", сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

По версии следствия, начальник отдела ямальского МФЦ в Тазовском, он же депутат районной думы Александр Юдин, зная, что между государственным учреждением и коммерческой компанией заключен договор подряда по ремонту прилегающей территорией к зданию отдела, привлек к работам по договору без согласования с заказчиком в качестве субподрядчика знакомого бизнесмена. За покровительство при выполнении работ и подписание исполнительной документации он предложил бизнесмену заплатить ему взятку. Предприниматель согласился.

Сумма взятки не называется. На самого Александра Юдина также возбудили уголовное дело.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.