На переезде в Свердловской области столкнулись тепловоз и "Дэу Нексия"

В Свердловской области выясняют обстоятельства ДТП с участием тепловоза и автомобиля.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось сегодня днем на 6 км перегона "Верх-Нейвинск – Нижний Тагил". На нерегулируемом железнодорожном переезде произошло столкновение тепловоза и легкового автомобиля "Дэу Нексия".

По предварительным данным, водитель иномарки выехал на запрещающий сигнал светофора. В результате инцидента никто не пострадал, а само происшествие не повлияло на движение поездов.

Нижнетагильская транспортная прокуратура начала проверку. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего.