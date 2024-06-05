Дом Топоркова наконец внесли в перечень выявленных ОКН Свердловской области

Дом Топоркова в Екатеринбурге теперь официально признан выявленным объектом культурного наследия Свердловской области. Об этом сообщается на сайте Управлении госохраны ОКН.

"Приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области 4 июня 2024 г. внесен в перечень выявленных объектов культурного наследия Свердловской области: "Дом псаломщика Свято-Духовской церкви Топоркова Николая Петровича", расположенный по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Чернышевского, д. 6", - говорится на сайте.

Напомним, что в конце января Дом Топоркова официально признали объектом с признаками ОКН. Это означало, что при внесении здания в реестр, его больше не смогут демонтировать, в том числе и под покровом ночи.

Здание решили демонтировать, несмотря на восстановительные работы, выполненные волонтерами в 2019 году. Последние совместно с градозащитниками и забили тревогу, после чего в дело вмешались прокуратура и депутат Госдумы Хинштейн. Уже позднее над Домом Топоркова установлено круглосуточное видеонаблюдение с трансляцией.