05 Июня 2024
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Фото: Накануне.RU

Виновник взрыва в казарме под Белгородом получил 23 года колонии

2-й Западный окружной военный суд приговорил к 23 годам колонии строгого режима Дмитрия Лобовикова, который в Белгородской области бросил в казарму гранату, в результате чего погибли 7 человек.

Как сообщает ТАСС, его также оштрафовали на 70 тысяч рублей и лишили воинского звания "младший сержант".

По данным следствия, в январе 2023 года мобилизованный из Свердловской области в состоянии алкогольного опьянения в одной из казарм в Белгородской области, где спали его сослуживцы, бросил к ним в помещение гранату. При взрыве погибли 7 человек, еще 16 человек получили травмы.

В суде Лобовиков заявил, что не имел умысла убивать мобилизованных, настаивал на несчастном случае и действии алкоголя.

Telegram-канал Baza писал, что военнослужащий взял в руки гранату РГД-5, чтобы завоевать авторитет перед подчиненными. Также телеграм-канал сообщал, что после взрыва в здании сельского дома культуры, где располагались мобилизованные, сдетонировали боеприпасы и начался пожар на площади около 450 квадратных метров — его около четырех часов тушили пожарные.

Теги: казарма, граната, взрыв, белгородская область


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