Стало известно новое место работы экс-губернатора Самарской области

Экс-губернатор Самарской области Дмитрий Азаров может стать помощником первого заместителя генерального директора "Ростеха" Владимира Артякова. Тот тоже был самарским губернатором, но в 2007-2012 гг., пишет "Коммерсант-Волга" со ссылкой на неназванные источники.

Издание отмечает, что между двумя бывшими губернаторами сложились непростые отношения, но Азарова все же трудоустроят: "Это может быть вызвано настойчивыми просьбами самого экс-губернатора, у которого не было других предложений о работе. Судя по всему, ему решили пойти на встречу".

Азарову не предложили перейти на работу в Совет Федерации – так трудоустраиваются многие главы регионов после отставки. В этот "губернаторопад" такое предложение получила экс-губернатор Югры Наталья Комарова.

О причинах отставки Азарова не сообщалось. Сам он сообщил, что выполнил запланированное (хотя всего несколько месяцев назад переизбрался на новый срок).