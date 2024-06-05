Песков: Швейцария изрядно потеряла свой нейтралитет

Швейцария изрядно потеряла свой нейтралитет, солидаризировавшись с западным меньшинством на фоне украинского конфликта, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле согласны с аргументацией швейцарской партии "Демократический союз центра", призвавшей власти своей страны пригласить Россию на конференцию по Украине, отметил он.

При этом Песков добавил, что в Москве считают приглашение РФ на конференцию внутренним делом Берна, передает РИА Новости.

Ранее агентство Bloomber сообщило, что саммит в Швейцарии по украинскому вопросу откроет возможность для "ограниченных" будущих переговоров с Россией. Там планируется заключить соглашение по ряду вопросов, что даст возможность начать переговоры с Россией по этим темам.

Конференция по Украине пройдет 15-16 июня в швейцарском городе Бюргеншток. Российские власти, в том числе президент, неоднократно заявляли, что приглашение на конференцию в Швейцарии не получали, но даже если бы и получили, то участвовать бы не стали, поскольку там, по мнению МИД РФ, будет обсуждаться только киевский вариант прекращения конфликта.