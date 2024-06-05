В Екатеринбурге нашли улицу, усеянную коноплей

Интересное благоустройство улицы Рощинской ждет жителей Екатеринбурга. Новые газоны оказались усеяны коноплей, что заметила одна из горожанок.

Как рассказала екатиринбурженка "Вечерним ведомостям", на информационном щите рядом указано, что площадь газона составит 43 тыс. 957 кв.м.

Соучредитель компании "Рустехкон", которая занимается выращиванием конопли в Свердловской области, Никита Соловьев подтвердил изданию, что на фото действительно один из видов широколистной конопли. По его словам, если грунт привозной, то там вполне могла оказаться дичка. Однако это не отменяет того факта, что по закону, ее должны уничтожить - хоть ТГК (тетрагидроканнабиннол, один из основных каннабиноидов) там и не превышает даже 6%, растение вполне может быть интересно наркоманам.

Напомним, что реконструкция улицы Рощинская стартовала еще в 2022 году. По последним данным работы должны быть завершены 1 октября.