05 Июня 2024
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Фото: пресс-служба администрации Нижневартовска

Кухарук потребовал от своих замов назвать сроки сдачи нижневартовской больницы-долгостроя

Временно исполняющий обязанности губернатора Югры Руслан Кухарук в своем telegram-канале заявил, что планирует рабочие поездки по муниципалитетам, передает корреспондент Накануне.RU.

В настоящий момент формируется график поездок. При его составлении новый глава региона ориентируется, в первую очередь на обращения жителей, по некоторым острым вопросам поручения даются уже сейчас. Одним из острых вопросов стало строительство окружной больницы в Нижневартовске.

Сдать объект не могут уже больше 12 лет. Сроки регулярно сдвигаются.

"В частности, поручил профильным заместителям Азату Файзулхаковичу Ислаеву и Ольге Анатольевне Литовой совместно с представителями "Общероссийского народного фронта" оперативно выехать в Нижневартовск на строительную площадку новой окружной клинической больницы. По итогу – доложить мне о конкретной дате, когда больница откроет двери для пациентов", - сообщил Руслан Кухарук.

Он добавил, что Нижневартовск включен в график рабочих поездок как один из первых муниципалитетов. Отметим, что в городе много и других проблем. По итогам зимнего мониторинга Нижневартовск также был в аутсайдерах. Глава города получил от ОНФ черную лопату из-за многочисленных жалоб от горожан на плохую уборку снега. Также город был признан самым мокрым муниципалитетом.

У прокуратуры были претензии к переселению инвалидов, а также и к некоторым чиновникам. Например, сообщалось что заместителя главы города Виктора Ситникова, требует уволить прокуратура. Ранее депутат обвинил вице-мэра во лжи.

Теги: Руслан Кухарук, больница долгострой, визит в Нижневартовск


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