В Пскове депутат предложил "убивать тех, кто нас не хочет видеть и любить"

В псковском областном собрании депутатов сегодня предложили "убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить".

С таким тезисом после отчета губернатора Михаила Ведерникова о проделанной в 2023 году работе выступил "единоросс" Армен Мнацаканян, на его слова обратила внимание газета "Гражданинъ".

"Мы живем в непростое время. И как говорил Михаил Юрьевич (Ведерников, губернатор региона), и мы говорим, и наш президент: "Только делами можем доказывать". И прошу прощения за слово, убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить. Это самое главное", - цитирует издание слова Мнацаканяна.

"Вы очень хорошо сказали, что есть оппозиция, а есть враги, – обратился Армен Мнацаканян к губернатору Михаилу Ведерникову. – Сегодня санкции давят, и враги сидят в нашей области и ищут повод зацепить: там не убрали, тут не так – есть они у нас. Вы – человек опытный, не обращайте внимания на эту ерунду. Всегда, как сегодня, вы уверенно говорили, показывайте им свое место".

Неизвестно, насколько любят и хотят видеть Мнацаканяна жители Псковской области, но и он в том числе может стать претендентом на кресло сенатора, освободившееся после того, как Андрей Турчак сегодня сложил с себя полномочия члена Совета Федерации. Турчака президент назначил врио главы Республики Алтай, а в Совете Федерации он представлял законодательный орган Псковской области. По закону сенатором может быть назначен только человек из числа псковских областных депутатов.