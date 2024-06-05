Центральную улицу Екатеринбурга ждет реконструкция

В 2024 году начнется реконструкция центральной улицы Екатеринбурга – проспекта Ленина. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, об этом сегодня заявил заместитель главы города Алексей Бубнов.

Вице-мэр напомнил, что накануне прошла корректировка бюджета уральской столицы. В 2024 году расходы бюджета вырастут более чем на 2 млрд рублей.

"Хотелось бы поблагодарить главу Екатеринбурга и депутатов Екатеринбургской городской думы за то, что были выделены дополнительные средства на обновление проспекта Ленина, на участке от улицы Вайнера до улицы Московской. В ближайшее время мы объявляем торги и выйдем на ремонт этой улицы", - отметил Бубнов.

Напомним, также в этом году в центре Екатеринбурга восстановят поврежденную плитку Исторического сквера. На время работ, которые начнутся в середине июня, он останется открытым для пешеходов.