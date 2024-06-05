Тюменец-пироман, обвиняемый в поджоге храма, арестован

43-летний тюменец, обвиняемый в поджоге храма, арестован, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Ему предъявлены обвинения в вандализме и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

По версии следствия, 3 июня 2024 года обвиняемый, находясь в нетрезвом состоянии, бросил в здание храма, расположенного на улице Республики в городе Тюмени воспламеняющуюся жидкость. Возгорание оперативно удалось потушить, пострадавших в результате инцидента нет.

В кратчайшие сроки мужчина был установлен и задержан.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.