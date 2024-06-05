05 Июня 2024
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Фото: пресс-служба АвтоВАЗа

На ПМЭФ представили новую модель "АвтоВАЗа" – Lada Iskra

"АвтоВАЗ" на Петербургском экономическом форуме официально презентовал новую модель – Lada Iskra. Концептуально она займет рыночную нишу между Lada Granta и Lada Vesta, считает производитель.

"Автомобиль построен на современной глобальной платформе, которая подвергалась реинжинирингу и стала технологически независимой. В ходе проектирования была полностью локализована электронная инфраструктура модели, появилось около 400 новых деталей", - заявили в "АвтоВАЗе".

Lada Iskra будет представлена в кузове седан, универсал и универсал Cross. Новая модель получит три разновидности силовых агрегатов: базовый двигатель 1,6 л. 90 л.с., агрегатированный с 5-ступенчатой МКПП, мотор объемом 1,6 л 106 л.с. с 6-ступенчатой МКПП или автоматической трансмиссией. В настоящее время ведется подготовка производства новой модели, конструкция автомобиля проходит цикл финальных испытаний и калибровок, сообщили в компании.

Производство новой модели начнется в 2025 году.

Lada Iskra(2024)|Фото: пресс-служба АвтоВАЗа

Lada Iskra(2024)|Фото: пресс-служба АвтоВАЗа

"Этот автомобиль символизирует настоящий трудовой подвиг всей нашей многотысячной команды – в рекордные по меркам мирового автопрома сроки мы фактически заново создали этот автомобиль, сделав его технологически независимым. О масштабности проекта говорит и объем вложенных в него инвестиций, который составил 23 млрд руб. Работа над новинкой продолжается и сейчас, на финальной стадии находится отладка производства, доводка и настройка всех систем автомобиля. Мы рассчитываем завершить эту работу до конца года, а в начале 2025 года стартовать с серийным производством в Тольятти. Уверен, что Iskra зажжет пламя любви у многих россиян!" – заявил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

 

Теги: пмэф, автоваз, lada iskra


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