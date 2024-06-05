В Челябинске построят межвузовский кампус на 3,4 тысячи студентов

На Южном Урале, в Челябинске, построят межвузовский кампус мирового уровня. О проекте рассказал на выставке - форуме "Россия" министр образования и науки Челябинской области Виталий Литке.

"Область борется за талантливую молодежь. Мы максимально объединили стройку кампуса и ее содержание", - сказал Литке.

В кампусе смогут жить 3,4 тыс. человек. Партнёрами будут крупнейшие предприятия Челябинской области. Идёт сотрудничество с 60 компаниями, которые откроют свои лаборатории в кампусе, который в итоге даст мощный старт в профессию.

"Мы строим возможности лидерства. Кампус - возможность трансформации городской среды", - сказал Литке.