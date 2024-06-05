Therr Maitz подарит екатеринбуржцам незабываемый рассвет на Ural Music Night

Организаторы Уральской ночи музыки рассказали, кто примет участие в традиционном финальном выступлении фестиваля на Октябрьской площади. Хедлайнерами акции "Светает" станут Therr Maitz и Антон Беляев. В сопровождении Камерного оркестра B-A-C-H они исполнят гимн Ural Music Night "Луч солнца золотого…".

"Therr Maitz - настоящий летучий музыкальный отряд, стремительный, точный и неуловимый в своих экспериментах. Его история — яркий пример того, что творческое бесстрашие и безупречное мелодическое чутье способны покорить любую аудиторию и позволить группе выйти далеко за рамки привычных форматов, привив слушателям любовь к воздушному поп-року и диско-фанку", - пишут организаторы.

Самая яркая музыкальная ночь России пройдет 28 июня.

Напомним, ранее стали известны хедлайнеры летней сцены Теле-клуба. Ими стали исполнители Хаски и Минаева. Также на площадке выступят ASHLY; Didar; TOMÓRROW & КЛЫК; Drop Dead Lane; KRESTALL / Courier; VOROTILA; Calem OG; SVT; Mizantrope, BRATTA, Ice Bro; Michael South; WAY LAO; "Бразис".

Кроме того, жителям и гостям Екатеринбурга выпадает вживую услышать автора "Мальчик на девятке" Dead Blonde, Антоху МС, группы "Сироткин" и CREAM SODA.