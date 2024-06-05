В Видном проверка не выявила нарушений при досмотре школьников перед ЕГЭ

Проверка не выявила нарушений при досмотре школьников перед ЕГЭ в подмосковном Видном, заявили в управлении образования администрации Ленинского городского округа.

Как отметили в ведомстве, этические нормы соблюдались, представители охранной организации выполняли действия согласно инструкции. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее прокуратура сообщила о проверке сообщений о нарушениях при допуске школьников на ЕГЭ в Видном.

Напомним, в Чувашии родители учеников утверждали, что их детей заставили почти оголиться перед охраной перед экзаменом по русскому языку. Инцидент якобы произошел в СОШ в селе Яльчики. Однако Министерство образования не нашло подтверждения факта раздевания выпускников до нижнего белья на досмотре.

До этого родители учениц школы в Воронеже пожаловались, что их дочерей заставляли снимать бюстгальтеры перед ЕГЭ по русскому языку. Министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что после проверки информация о раздеваниях не подтвердилась, "все было сделано в соответствии с регламентом".