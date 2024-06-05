СК возбудил дело о нападении мигрантов на журналистов телекомпании в Екатеринбурге

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения мигрантов на журналистов в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в СК России по Свердловской области, все случилось сегодня, 5 июня, у одного из домов по улице Сулимова в уральской столице: двое уроженцев Таджикистана напали на сотрудников местной телекомпании, снимавших репортаж. В результате инцидента было повреждено имущество работников СМИ.

Как рассказал руководитель пресс-службы областного Главка полиции Валерий Горелых, сообщения об инциденте поступили и в СКР, и в территориальный ОП №3 городского управления МВД. Сведения были зарегистрированы в установленном порядке.

"Личности участников конфликта сотрудниками полиции установлены оперативно. Один из фигурантов гражданин РФ, а второй, как утверждают в отделе полиции, имеет разрешение на пребывание в нашей стране. Представители обеих сторон написали друг на друга заявления. Оба подозреваемых сотрудниками территориального ОВД доставлены для участия в следственных мероприятиях в органы СКР. Собранные материалы представители МВД в ближайшее время направят для приобщения в Следственный комитет", - отметил полковник Горелых.

В СК возбудили уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Сейчас устанавливаются все обстоятельства.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, нападение было совершено на девушку-журналиста ООО "ТК-Резонанс", осуществлявшую подготовку материала. Нападавшие применили к журналистке насилие и повредили ее имущество, принуждая к отказу от распространения информации. Ведомство взяло на контроль ход расследования.