Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку

Премьер-министр Индии Нарендра Моди подал в отставку. Он и его кабинет министров будут исполнять обязанности до формирования нового правительства.

Ранее Моди объявил о победе на парламентских выборах его партии "Бхаратия джаната". Это действительно так, партия получила 240 кресел из 543, но правящее большинство обеспечивает только коалиция NDA (292 мандата, включая места "Бхаратия джаната"). В целом же это самый слабый результат партии Моди за последние 15 лет. По сравнению с прошлыми выборами его партия потеряла более 60 мест в парламенте.

При этом индийская оппозиция добилась небывалых результатов – 234 места в парламенте.