05 Июня 2024
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Общество Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На ВДНХ презентовали уральские проекты "Команда Урала" и "Утро"

На выставке - форуме "Россия" во второй день "Урало-Сибирского макрорегиона" состоялась презентация проектов УрФО, в числе которых форум молодежи "Утро" и "Команда Урала".

Уральский полпред Владимир Якушев отметил, что речь идёт о межрегиональных проектах. Говоря о "Команде Урала", он сообщил, что проект не нов, он вырос из "Лидеров России".

"После моего прихода проект решили перезагрузить. Были шероховатости, которые не хотелось переносить из "Лидеров" в "Команду"", - сказал Якушев.

Среди изменений - введение для участников верхней возрастной границы в 35 лет, старше этого возраста в "Команду" не берут. В 2023 г. победителями стали 30 человек, в 2024 г. - 15. Уже во время конкурса участники могут получить предложение о будущей работе. Участвуют в турнире и врачи и чиновники.

Презентация проектов "Команда Урала" и "Утро"(2024)|Фото: Накануне.RU

Якушев особо отметил, что конкурсанты могут в неформальной обстановке увидеться с губернаторами и перенять какой-то опыт. Также он уделил внимание путешествиям участников по регионам округа, потому что каждый из них является особенным и разным.

"Отрабатывая модуль, участники волонтерят, например, с особенными людьми, потому что участник в непростой обстановке показывает себя. Готовя специалистов, мы должны "прокрутить" человека в разных ситуациях. Этим проектом мы формируем кадровый резерв, их подготовка - самый большой вызов", - сказал Якушев.

Он напомнил, что Западную Сибирь осваивали молодые люди. Якушев рассказал о состоявшейся 2 июня встрече с генеральным директором "Сургутнефтегаза" Владимиром Богдановым. Он возглавлял компанию в 31 год, за два года он вывел предприятие на лидирующие позиции.

Презентация проектов "Команда Урала" и "Утро"(2024)|Фото: Накануне.RU

Форум "Утро" состоится 22-28 июня в Екатеринбурге. Программный директор мероприятия, говоря о нем, отметил, что особенность - акцент на работающую молодежь. Форум в третий раз примет Свердловская область, проекты которой будут связаны с промышленностью и оборонно-промышленным комплексом. Внеучебную программу ещё формируют, поскольку идут заявки. Предусмотрены творческие встречи, гостями станут Антон Шипулин, Алексей Ягудин.

Презентация проектов "Команда Урала" и "Утро"(2024)|Фото: Накануне.RU

Якушев напомнил, что есть рабочая молодёжь, которой может быть некогда "тусить", и о таких людях нельзя забывать.

"Это не значит, что мы одно мероприятие провели и забыли. Не будем забывать о работающей молодежи", - сказал Якушев.

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