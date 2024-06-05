05 Июня 2024
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

На международной выставке "Россия" в Москве представили ключевые проекты Тюменской области

В Москве на международной выставке "Россия" проходят Дни Урало-Сибирского макрорегиона, передает корреспондент Накануне.RU.

Накануне на пленарной сессии губернатор Тюменской области Александр Моор представил амбициозные и масштабные проекты: создание Межуниверситетского кампуса в рамках нацпроекта "Наука и университеты", промышленного технопарка "ДСК-500" и туристического кластера федерального уровня.

"Эти проекты взаимосвязаны, нацелены на дальнейшее развитие не только Тюменской области, но и всего макрорегиона. Уверен, что наша сила – не только в конкуренции, но и в сотрудничестве" - сообщил глава региона.

Сегодня на выставке "Россия" проходит подробная презентация проектов региона. Заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер на презентации проектов субъектов Урало-Сибирского макрорегиона на ВДНХ отметил, что проект тюменского Межуниверситетского кампуса родился не в кабинетах чиновников, а прошел общественные обсуждения, участие в которых приняли тысячи человек.

"Тюменская область — край амбициозных и целеустремленных людей. И, конечно, эти качества присущи именно молодежи. Не секрет, что ставка на создание условий развития молодежи в нашем регионе — одна из ключевых", — рассказал Алексей Райдер.

Напомним, в августе 2023 года губернатор Александр Моор подписал концессионное соглашение по строительству межуниверситетского кампуса мирового уровня в Тюмени. Работы ведутся в рамках национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Министерством образования и науки России. На территории кампуса также будут созданы технопарк, учебные лаборатории, общежития на 5 000 человек и гостиница, центр поддержки и развития талантливой молодежи, конгресс-центр и спортивные объекты.

Следом генеральный директор АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области" Антон Ермолаев представил промышленный технопарк ДСК-500 площадью 185 тыс. "квадратов". Мпталлокаркас, заложенный в советские годы, лишь усилили, настолько он был крепок. Вокруг технопарка - жилая застройка, необходим баланс человека и природы.

Третий представленный проект - концепция туристско-рекркационного кластера вокруг областного центра зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Доклад сделал заместитель губернатора Тюменской области Андрей Пантелеев. В 2023 г. термальные источники региона посетили 1,3 млн человек. Пантелеев рассказал о минеральном море, которое есть в регионе. Его нашли нефтяники, которые искали нефть в центре Тюмени, а нашли в итоге остатки древнего моря, которое начиналось в Сургуте.

Кластер расположен в экологически чистом районе Тюмени, в котором нет промышленных предприятий. Он должен быть круглогодичным. Появится тематический парк "Древнее море Тюмени". Будет также двухуровневый крытый лыжный тоннель. В конце Пантелеев показал ролик, в котором экскурсию по области сделал искусственный интеллект Дмитрий Иванович.

Теги: кампус, выставка Россия, Александр Моор


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