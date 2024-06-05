05 Июня 2024
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Общество Новосибирская область
Фото: nso.ru

Многодетным родителям Новосибирской области вручили знаки отличия

Торжественная церемония награждения многодетных родителей знаками отличия «За материнскую доблесть» и «Отцовская слава» за заслуги в воспитании детей, сохранении и возрождении семейных ценностей состоялась 5 июня в Правительстве Новосибирской области.

Награды вручил заместитель Губернатора Сергей Нелюбов, сообщает пресс-службе регионального Правительства.

Как отметил замгубернатора, число многодетных родителей в Новосибирской области стабильно растет: сейчас в регионе проживает 47 тысяч многодетных семей, в них воспитываются порядка 160 тысяч ребятишек. Сергей Нелюбов тепло поблагодарил награжденных за огромный родительский труд, подчеркнув, что если человек счастлив в семье, то у него и в жизни всё ладится.

(2024)|Фото: nso.ru

Знаком отличия Новосибирской области «За материнскую доблесть» отметили 16 многодетных жительниц региона. Всего же за период действия награды (с 2008 года) знак отличия вручили 1 323 многодетным матерям.

(2024)|Фото: nso.ru

В рамках мероприятия знаком отличия «Отцовская слава» наградили и многодетного отца: у Михаила Блынского из Искитимского района подрастает четверо детей. Знак отличия действует в регионе с 2013 года, 19 отцов, воспитывающих в неполной семье трех и более детей, имеют данную награду.

(2024)|Фото: nso.ru

Напомним, в Новосибирской области действует 21 региональная мера поддержки семей с детьми. Кроме того, многодетным семьям с семью и более детьми предоставляется автомобильный транспорт, для родителей с пятью детьми предусмотрена единовременная денежная выплата на ремонт и строительство жилья, действуют выплаты многодетным семьям с первоклассниками, студентами вузов и т.д. С 1 мая 2024 года многодетным родителям компенсируются не только коммунальные услуги, но также и плата за жилое помещение. Подробная информация о выплатах и пособиях размещена на сайте министерства труда и социального развития Новосибирской области.

Теги: знак отличия, материнская слава, многодетные родители, отцовская слава, дети


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