ФСБ задержала завербованного СБУ бывшего военного летчика

Сотрудники ФСБ задержали бывшего военного летчика, которого завербовала СБУ для сбора информации о аэропортах, сообщает Mash.

По данным Telegram-канала, 61-летний мужчина сам связался с украинскими кураторами через соцсети. Он предложил им свои услуги по обучению украинских пилотов. Бывшему летчику дали задание собрать данные об аэропортах, расположенных в Калужской и Московской областях. Но выполнить задание он не успел, так как был задержан.

Ранее в Севастополе была раскрыта группа агентов украинских спецслужб. Ее члены планировали диверсии и теракты против военнослужащих Черноморского флота РФ, а также объектов военной, транспортной и энергетической инфраструктур.