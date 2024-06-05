Из вылетевшего в ФНЛ "Урала" продолжают уходить ключевые футболисты

Футбольный клуб "Урал" после вылета из Российской Премьер-лиги продолжает нести потери в составе. Сегодня из клуба, который следующий сезон проведет в Первой лиге – ФНЛ, ушел еще один ключевой игрок.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе екатеринбургской команды, полузащитник Ибраима Сиссе покидает "Урал". Клуб и гвинейский футболист не стали продлевать трудовое соглашение.

Опорный полузащитник перебрался в Екатеринбург в сентябре 2022 года. За уральцев он провел 52 игры в РПЛ и Кубке России, в которых отметился одним забитым мячом.

Сиссе был одним из ключевых полузащитников. Когда он только пришел, команда находилась на последнем месте в Премьер-лиге, но Ибраима помог исправить ситуацию и тогда клуб сумел избежать вылета. Он забивал московскому "Спартаку", а также будучи игроком "Урала" помогал сборной Гвинеи выйти в финальную часть Кубка Африканских Наций.

Напомним, также на этой неделе "Урал" покинул его основной голкипер Илья Помазун. Между тем, президент команды Григорий Иванов по-прежнему остается на своем посту, несмотря на публичное заявление о готовности уйти после провального сезона.