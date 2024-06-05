Югорчанке, обвиняемой в убийстве годовалого сына, продлили арест

Лангепасский суд продлил срок содержания под стражей матери, которую обвиняют в убийстве своего годовалого сына до 2 августа, сообщили Накануне.RU в суде.

Напомним, преступление было совершено в декабре прошлого года. Тело ребенка обнаружили в квартире по ул. Ленина.

Во время опроса женщина призналась, что нанесла несколько ударов в голову ребенку.

После завершения предварительного следствия и утверждения обвинительного заключения прокурором дело передадут в суд.