В Госдуме появились новые депутаты от "Единой России" и СРЗП

Центральная избирательная комиссия России передала освободившиеся мандаты депутатов Госдумы Анатолию Иванову ("Единая Россия") и Марине Ким ("Справедливая Россия – За правду").

Это стало возможным благодаря тому, что ушедшие из парламента Вадим Белоусов и Елена Ямпольская были по партийным спискам, а не по одномандатным округам (где пришлось бы проводить выборы).

Белоусов, представлявший в Госдуме СРЗП, в 2022 году был объявлен в розыск, его приговорили к десяти годам по делу о взяточничестве. Его полномочия Госдума нашла время прекратить только в 2023 году.

Елена Ямпольская ушла из Госдумы недавно – она была назначена советником президента России.