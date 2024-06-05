Financial Times: Украина должна готовиться к жизни в холоде и темноте

Украине стоит готовиться "к жизни в холоде и темноте", сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников.

По словам одного из собеседников издания, после того, как ВС РФ стали наносить ежедневные удары по объектам энергетической инфраструктуры, аварийные отключения электроэнергии станут "новой нормой".

Другой источник отметил, что к зиме жители страны будут проводить без электричества большую часть суток.

Как сообщалось, в Киеве начались экстренные отключения электричества – сверх плановых отключений по графикам. Это произошло из-за "выхода за лимиты" украинской столицы, заявил глава энергетической компании Yasno Сергей Коваленко.

До этого киевлян предупредили о возможном увеличении дефицита электроэнергии. Издание отмечает, что с наступлением теплого времени года расход электроэнергии растет из-за работы кондиционеров. Также влияет на ситуацию снижение импорта электричества из стран ЕС.