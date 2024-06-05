Экология в приоритете - в Астраханской области поголовье краснокнижных сайгаков с 2000 года выросло в 10 раз

05 Июня 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Мертвый Пригожин победил живого Шойгу

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Общество Астраханская область
Фото: t.me/babushkin30

Экология в приоритете - в Астраханской области поголовье краснокнижных сайгаков с 2000 года выросло в 10 раз

Ежегодно в России 5 июня отмечают День эколога. Экологическим мероприятиям правительство Астраханской области и лично губернатор Игорь Бабушкин уделяют особое внимание.

Так, на сохранение чистоты и биоразнообразия Волги направлен федеральный проект «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». За пять лет в регионе расчистили 11 водных объектов общей протяжённостью 123 км. Сейчас продолжаются работы на реке Ахтуба и водном тракте ильмене Кораблёв. В июле стартует расчистка ерика Малая Дарма. Также проведено масштабное дноуглубление Волго-Каспийского морского канала. Кроме того, на личном контроле главы региона находится реконструкция Северных очистных сооружений. Это позволит улучшить экологические показатели Волги за счёт многоступенчатой глубокой очистки сточных вод.

астраханской заповедник, водоем, лебедь, природа, лотос(2023)|Фото: пресс-служба правительства Астраханской области

С 2022 года по инициативе губернатора Игоря Бабушкина проводится подкачка воды в пересыхающие водоёмы, в том числе в зоне западных подстепных ильменей. Эти меры позволили улучшить ситуацию с водоснабжением в 16 населённых пунктах региона, работа продолжается. В 2021 году в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» проведена экологическая реабилитация Соколовской нефтяной ямы на берегу реки Кизань недалеко от Астрахани. Изъято и утилизировано более 16 тысяч кубометров нефтезагрязнённого грунта.

(2024)|Фото: astrobl.ru

В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» астраханские специалисты высаживают деревья, охраняют зелёные насаждения от пожаров. Жители региона активно участвуют в природоохранной деятельности. В апреле этого года стартовала Всероссийская акция по уборке берегов от мусора «Вода России» в рамках нацпроекта «Экология». В прошлом году в ней приняли участие более 3000 астраханцев. Они очистили от мусора 530 км береговых линий на различных водных объектах. В апреле на землях лесного фонда завершились региональные мероприятия международной акции «Сад памяти». Высажено более 115 тысяч сеянцев вяза, джузгуна и ясеня.

астраханская область(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Сохранять уникальную природу региона помогают особо охраняемые природные территории. В Астраханской области их 56, том числе один старейших в России заповедников – Астраханский биосферный. В заказнике «Степной» с 2000 года идёт работа по сохранению и восстановлению популяции сайгака Северо-Западного Прикаспия. Благодаря охранным мероприятиям численность реликтовой антилопы увеличилась с 2,5 тысяч в 2000 году до 26 тысяч особей в 2024 году.

сайгак(2023)|Фото: astrobl.ru

На личном контроле губернатора Астраханской области находится рекультивация несанкционированных свалок. Так, с 2022 года в Ахтубинске в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» убирают огромную многолетнюю свалку. Досрочно завершена разработка и перевозка отходов и загрязнённого грунта. Сейчас рабочие завозят и утрамбовывают песок, затем здесь посадят траву. Подрядчик планирует завершение работы до 1 августа. Большую свалку, расположенную в 800 метрах юго-западнее села Енотаевка рекультивируют с 2023 года в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Сейчас работы выполнены на 40,95% от общего объёма контракта.

цапли, природа, астраханский завподеник, водоем, фауна, птицы, орнитология(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Сегодня, в День эколога в рамках акции в регионе прошли тематические мероприятия, в том числе выпуск молоди осетровых на набережной Волги, сообщили в пресс-службе губернатора Астраханской области.

орел, птица, природа, астраханский заповедник(2023)|Фото: t.me/babushkin30

Теги: день эколога, игорь бабушкин, волга, сохранение лесов, рекультивация свалок, заказник степной, сайгак, подстепные ильмени


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети