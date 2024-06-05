Экология в приоритете - в Астраханской области поголовье краснокнижных сайгаков с 2000 года выросло в 10 раз

Ежегодно в России 5 июня отмечают День эколога. Экологическим мероприятиям правительство Астраханской области и лично губернатор Игорь Бабушкин уделяют особое внимание.

Так, на сохранение чистоты и биоразнообразия Волги направлен федеральный проект «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». За пять лет в регионе расчистили 11 водных объектов общей протяжённостью 123 км. Сейчас продолжаются работы на реке Ахтуба и водном тракте ильмене Кораблёв. В июле стартует расчистка ерика Малая Дарма. Также проведено масштабное дноуглубление Волго-Каспийского морского канала. Кроме того, на личном контроле главы региона находится реконструкция Северных очистных сооружений. Это позволит улучшить экологические показатели Волги за счёт многоступенчатой глубокой очистки сточных вод.

С 2022 года по инициативе губернатора Игоря Бабушкина проводится подкачка воды в пересыхающие водоёмы, в том числе в зоне западных подстепных ильменей. Эти меры позволили улучшить ситуацию с водоснабжением в 16 населённых пунктах региона, работа продолжается. В 2021 году в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» проведена экологическая реабилитация Соколовской нефтяной ямы на берегу реки Кизань недалеко от Астрахани. Изъято и утилизировано более 16 тысяч кубометров нефтезагрязнённого грунта.





В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» астраханские специалисты высаживают деревья, охраняют зелёные насаждения от пожаров. Жители региона активно участвуют в природоохранной деятельности. В апреле этого года стартовала Всероссийская акция по уборке берегов от мусора «Вода России» в рамках нацпроекта «Экология». В прошлом году в ней приняли участие более 3000 астраханцев. Они очистили от мусора 530 км береговых линий на различных водных объектах. В апреле на землях лесного фонда завершились региональные мероприятия международной акции «Сад памяти». Высажено более 115 тысяч сеянцев вяза, джузгуна и ясеня.

Сохранять уникальную природу региона помогают особо охраняемые природные территории. В Астраханской области их 56, том числе один старейших в России заповедников – Астраханский биосферный. В заказнике «Степной» с 2000 года идёт работа по сохранению и восстановлению популяции сайгака Северо-Западного Прикаспия. Благодаря охранным мероприятиям численность реликтовой антилопы увеличилась с 2,5 тысяч в 2000 году до 26 тысяч особей в 2024 году.

На личном контроле губернатора Астраханской области находится рекультивация несанкционированных свалок. Так, с 2022 года в Ахтубинске в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» убирают огромную многолетнюю свалку. Досрочно завершена разработка и перевозка отходов и загрязнённого грунта. Сейчас рабочие завозят и утрамбовывают песок, затем здесь посадят траву. Подрядчик планирует завершение работы до 1 августа. Большую свалку, расположенную в 800 метрах юго-западнее села Енотаевка рекультивируют с 2023 года в рамках федерального проекта «Генеральная уборка». Сейчас работы выполнены на 40,95% от общего объёма контракта.

Сегодня, в День эколога в рамках акции в регионе прошли тематические мероприятия, в том числе выпуск молоди осетровых на набережной Волги, сообщили в пресс-службе губернатора Астраханской области.